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Kavuncu'dan Diyanet İşleri Başkanlığı’na destek

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Diyanet İşleri Başkanlığı toplumsal huzurun en önemli mimarlarından biridir" dedi.

Güncel 17.12.2020, 22:12
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Kavuncu'dan Diyanet İşleri Başkanlığı’na destek

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Diyanet İşleri Başkanlığı toplumsal huzurun en önemli mimarlarından biridir" dedi.

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerine AK Parti Grubu adına konuşma yapan Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, halkın dini konulardaki talep ve beklentilerini karşılamak maksadıyla, 3 Mart 1924 yılında Şeriyye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulduğunu hatırlattı.

Gelinen nokta itibarıyla, dinin iki temel kaynağı olan Kur'an ve sünnete dayalı sağlam bilgiyi esas alan, Müslümanların 14 asırlık dinî tecrübesini de göz ardı etmeyen bir kurum olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ülkemizde bugün toplumsal huzurun en önemli mimarlarından biri olduğunu vurgulayan Kavuncu, “Bu kapsamda, yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’nin 81 vilayetinde il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla, 130 bini aşkın nitelikli, fedakar personeliyle hizmetlerine devam etmektedir” diye konuştu. (İHA)

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