Kavuncu, Çorum’un taleplerini Erdoğan’a iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir grup milletvekilinin katılımıyla genel merkezde düzenlenen istişare toplantısına katılan Kavuncu, Çorumluların bazı hizmet ve yatırım taleplerini ilk elden dile getirdiğini bildirdi.

Kavuncu, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde bir grup milletvekilimizin katılımlarıyla AK Parti Genel Merkezi’mizde gerçekleştirilen kahvaltılı istişare toplantısına katıldık. Cumhurbaşkanımız, toplantının başında yaptıkları kısa hitaplarından sonra, her zaman olduğu gibi milletvekillerinin görüş, düşünce ve taleplerini rahatça ifade edebilecekleri bir atmosfer oluşturdular. 20 civarı milletvekillerimiz söz alarak düşünce, talep ve beklentilerini ifade etme fırsatı buldular.

Biz de söz konusu toplantıda söz alarak, vatandaşlarımız, milletvekillerimiz teşkilatımız adına, ülke gündemindeki bazı hususları ve özellikle Çorumlu hemşehrilerimizin gündeminde öncelikli olan bazı konuları, hizmet ve yatırım taleplerimizi ilk elden Cumhurbaşkanımıza aktardım.

Kesintisiz olarak 3. 5 saat devam eden toplantıda yerel, genel, uluslararası ilişkiler ve ülke gündemine dair hususlar detaylı olarak değerlendirildi.

Son derece faydalı geçen toplantıda, milletvekillerinin seçim bölgelerinde, sahadaki izlenimleri, önerileri, taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanımız notlar aldılar, ilgili çalışma arkadaşlarına bazı hususlarda talimatlar verdiler.

AK Partimizin siyaset pusulası aziz milletimizin beklenti ve talepleridir. Aziz milletimizin beklentileri ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımız çek edilerek ihya ve inşa siyasetimiz kararlılıkla devam edecektir. Muhalefetin yalan yanlış bilgilerle milleti zehirlemesine, yapılan dev yatırımları değersizleştirmesine asla izin vermeyeceğiz. 20 yıldır bu ülkeye sayısız eşsiz eserler kazandıran liderimizle birlikte 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza ulaşmak için ilk günkü inanç ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” (Haber Merkezi)

