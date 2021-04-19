Kavuncu, büyükelçi ve müsteşar ağırladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Karadağ Büyükelçiliği heyetini de ağırladı.

TBMM Türkiye Karadağ Dostluk Grubu Başkanı olan Çorum Milletvekili Kavuncu geçtiğimiz haftalarda vefat eden Karadağ eski Başbakan Yardımcısı, Boşnak Partisi Genel Başkanı Rafet Husoviç’in cenaze törenine TBMM adına katılmış, daha sonra ise Karadağ Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Amer Haliloviç ile Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) Balkan Koordinatörü Abdullah Tatlıcı ve Ziyad Halilovic’i TBMM’de ağırlamıştı.

Kavuncu’nun son ziyaretçileri ise Karadağ Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic ve Büyükelçilik Müsteşarı Dragan Krivokapiç oldu. Heyete teşekkür eden ve bir süre görüşen Milletvekili Kavuncu, daha sonra TBMM’yi de gezdirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

