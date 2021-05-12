Kavuncu: “Bayramı buruk kutluyoruz”

Rahmet ve mağfiret mevsimi Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşarken muhabbet ve kardeşlik iklimi olan Ramazan Bayramı’nı ulaşmanın heyecanı ve sevinci içinde olduklarını söyleyen AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; “İbadet, iyilik ve güzelliklerle dolu dolu geçirdiğimiz mübarek ramazan ayının kalbimize, hanelerimize ve hayatımıza getirdiği huzur ve bereketi yaşıyoruz” dedi.

Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayarak bayramların af günü, barış günü, rahmete giriş günü olduğunu söyleyen Milletvekili Kavuncu; “Bizleri aynı niyet ve gayede buluşturan, kardeşlik duygularımızı pekiştiren, inanç ve medeniyet değerlerimizin pekiştirilmesine vesile olan bayramlar, ilahî bir lütuf, güzide bir armağandır. Bayramlar, Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek için de önemli bir fırsattır. Bu fırsatları kazanıma dönüştürmek için sorumluluklarımızı layıkıyla yerine getirerek bayramlarımızı, gönül ve ruh birliği içinde özüne ve maneviyatına uygun şekilde değerlendirmeliyiz.

Dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen korona virüs salgını sebebiyle bu bayram da hemşerilerimizle, milletimizle bir araya gelip kucaklaşamayacağız ancak gönül birlikteliğimiz daimdir. Salgına rağmen kurallar ve tedbirlere uyarak teknolojinin imkânlarından faydalanarak kuracağımız gönül köprüleri ile yardımlaşma ve bayramlaşma mutluluğunun manevi güzelliklerini yaşayabiliriz. Biraz daha sabrederek zor günleri geride bırakacak ve salgın bittiğinde özlediğimiz günlere geri dönecek, hemşerilerimiz ve milletimizle muhabbetle kucaklaşacak, hasret gidereceğiz inşallah” diye konuştu.

Ramazan Bayramı'nın tüm hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur, mutluluk, barış, sağlık ve hayırlar getirmesini temenni eden Kavuncu mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bu mübarek anların tüm insanlığın huzur ve güven içinde geleceğe bakabilmesine, mazlum coğrafyalarda akan kan ve gözyaşının durmasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle değerli Çorumlu hemşerilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin, Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum”

(Haber Merkezi)

