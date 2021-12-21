Kavuncu Balkanlarda 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 4 gün sürecek olan Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’a resmi ziyarette bulunacak. Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti dün Kuzey Makedonya'ya gitti. TBMM Başkanı Şentop burada Kuzey Makedonya Meclisi'nde resmi törenle karşılandı. Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya gelen Şentop, burada milletvekillerine hitap etti. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini kabul etti.

Bu ülkede çeşitli programlara katılan heyet daha sonra Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti. Heyet bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilecek. Sırbistan Ulusal Meclisi'ni ziyaret edecek Şentop, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Ivica Daçiç ile buluşacak. Şentop ve Daçiç, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile görüşmesinin ardından Belgrad'dan ayrılarak Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya gidecek. Balkan ziyaretinin son günü olan yarın Karadağ Parlamentosu'nu ziyaret edecek olan heyet Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç ile görüşecek. Şentop ve Beçiç, TBMM ile Karadağ Parlamentosu Arasında Parlamentolar Arası İşbirliğine Dair Protokol'ü imzalayacak. Heyetler arası görüşmenin ardından iki meclis başkanı ortak basın toplantısı düzenleyecek. Şentop, daha sonra Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç ile bir araya gelecek. Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini kabul edecek.

(AA)

