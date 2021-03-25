Kavuncu: "Avrupa’daki ırkçılık İslamofobi'ye dönüştü"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde özellikle 'Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu' kuruldu. AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun başkanlığını yürüttüğü komisyon ilk toplantısını gerçekleştirirken, Çorum milletvekili Erol Kavuncu da alt komisyon üyeliğine seçildi.

Son günlerde art arda meydana gelen müessif olaylarla, Avrupa’daki ırkçılığın kültürel olarak İslam ve Müslüman karşıtı ırkçılık olarak ifade edilen 'İslamofobi'ye dönüştüğünü müşahede ettiklerini dile getiren Milletvekili Kavuncu, "Avrupa ülkelerinde siyasette, eğitimde, çalışma hayatında, günlük hayat aktivitelerinde, sokakta, kamu politikalarında, yargı kararlarında hem Müslümanların inancını yaşamalarını zorlaştırmakta, hem de Müslümanların yoğun ayırımcılığa hatta şiddet saldırılarına maruz kaldıkları görülmektedir. Bugün İslam'ı ve Müslümanları hedef alan şiddet eylemleri organize edildiği gibi, hemen her ülkedeki 'aşırı sağcı' siyasi hareketler Müslüman karşıtı politikalarla göçmen karşıtlığını bir araya getiren ırkçı yaklaşımları yaymakta ve siyaset de bunun etkisinde kalmaktadır. Bu nedenle ilgili ülkelerdeki yargı kararları ve yasal düzenlemelerle bu insanlık suçu da yasallaştırılmaya çalışılmaktadır" dedi.

Avrupa’da medya, internet ve siyasetin bu konuda zehirli ve olumsuz bir dil kullanılarak nefreti körüklendiğine üzülerek şahit olduklarına dikkat çeken Erol Kavuncu, "Müslüman, yabancı ve mülteci düşmanlığı ile ilgili gözlemlenen emarelerden büyük bir terör dalgasının geleceği öngörülmektedir. Türkiye bütün mazlumlara sahip çıkan bir misyonla her zaman olduğu gibi bu haksızlığında karşısındadır. Alt komisyonumuz, Avrupa ülkelerinde konu ile ilgili yerinde incelemelerde bulunacak, bu konuda uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirecektir. Ayrıca akademi ve sivil toplum alanlarında konu ile ilgili çalışan araştırmacılarla işbirliği yaparak; bu konuda farkındalık çalışmaları yapacak ve durum tespiti ile politika önerileri oluşturmaya çalışacaktır. Yaşanan somut olaylar üzerinden mağdurların yaşanmışlıkları ve ülkelerin göçmen politikaları irdelenerek hazırlanacak rapor TBMM Genel Kurulu’na sunulacaktır. Irkçı politikaları açığa çıkarmak, İslam karşıtlığı ile mücadeleyi ülkeler üstü bir insan hakları meselesi olarak görülmesini sağlamak, uluslararası kuruluşlarının bu konuya dikkatlerini çekmek, İslamofobik olayların kayda alınmasını sağlayacak bir sistem geliştirilmesini teşvik etmek, konunun temel insan hakları kategorisi içine dahil edilmesi için çalışılacaktır” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kavuncu, dünyada hakları ihlal edilen tüm mağdur ve mazlumlar için bir insanlık suçu olan terörizm, ırkçılık, İslamofobi-İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ile mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.