Kavukçu ve İşgör toprağa verildi

Mimar Tayyar Kavukçu (72), geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde evinde yalnız bulunduğu bir sırada hayatını kaybetti. Eşi Ayla Bülen Kavukçu’nun eve geldiğinde kendisini cansız olarak yerde bulduğu Tayyar Kavukçu Cumartesi günü toprağa verildi.

Merhum öğretmen Mustafa Kavukçu ve merhume Behice Kavukçu’nun oğlu oğulları, merhume Tuncay Kavukçu ve Türkan Benderli’nin kardeşleri, TSO eski Başkanlarından Vahit Benderli’nin kayınbiraderi ve Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu’nun eniştesi olan Tayyar Kavukçu’nun cenazesi Cumartesi günü hastaneden alınarak Ulucami’ye getirildi. Burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrasında ise Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çorum Çimento Fabrikasından emekli, Şükrü ve Uğur İşgör'ün babaları Mutlu İşgörün amcası, Türkiye Çimento Seramik Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası (Çimse-İş) Çorum Şubesi eski başkanlarından Mahmut İşgör (73) de Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Balıyakup Köyü’nde defnedildi.

Yine Ulucami’deki namazda Kadıkırı Köyü’nden gelme Hacı Mehmet Ağır’ın eşi, Zabıta Memuru Vehbi Ağır’ın annesi Hacı Nehire Ağır’ın da cenaze namazı kılındı. Ağır da Kadıkırı Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhume ve merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

