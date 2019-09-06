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Kavşut’ta saman yangını

Sungurlu’da bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında samanlar kül oldu.

Kavşut’ta saman yangını

Sungurlu’da bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında samanlar kül oldu.

06 Eylül 2019 Cuma 22:39
Kavşut’ta saman yangını

Sungurlu’da bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında samanlar kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kavşut köyünde meydana geldi. Musa İçöz isimli şahsa ait saman yığını bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangını gören köylüler, itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra müdahale etmeye başladı. Kısa sürede olay yerinde giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın etraftaki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. (İHA)

Son Güncelleme: 06.09.2019 22:57
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