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Kavşakta kaza: 4 kişi yaralandı

Sungurlu’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kavşakta kaza: 4 kişi yaralandı

Sungurlu’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

27 Ağustos 2019 Salı 22:56
Kavşakta kaza: 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza önceki akşam saat 21.00 sıralarında Çorum-Sungurlu Karayolu 6. Kilometresinde Mavi Ocak Dinlenme Tesisi önünde meydana geldi.

Tesis önündeki kavşakta 44 yaşındaki M.A isimli şahıs yönetimindeki araç ile 42 yaşındaki K.K sevk ve idaresindeki araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki M.K. ve 18 yaşındaki R.K isimli şahıslar hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

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