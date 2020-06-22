Kavşakta kaza: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çorum Ankara Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Karayolları Şefliği önünde bulunan kavşakta 06 AGK 46 plakalı otomobil ile 34 ABY 290 plakalı otomobil, sürücülerinin dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu çarpıştı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, biri kadın ve 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda hastaneye kaldırıldılar. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik akışı aksadı. Araçların olay yerinden kaldırılmasından sonra ise trafik akışı normale döndü.

(Haber Merkezi)