Kavşakta kaza: 3 yaralı
Çorum’da önceki gün iki aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Güncel 22.06.2020, 22:50
148
Edinilen bilgiye göre, Çorum Ankara Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Karayolları Şefliği önünde bulunan kavşakta 06 AGK 46 plakalı otomobil ile 34 ABY 290 plakalı otomobil, sürücülerinin dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu çarpıştı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, biri kadın ve 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda hastaneye kaldırıldılar. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik akışı aksadı. Araçların olay yerinden kaldırılmasından sonra ise trafik akışı normale döndü.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Haziran 2020
|İmsak
|03:04
|Güneş
|05:03
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:46
|Akşam
|20:22
|Yatsı
|22:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|28
|57
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|28
|47
|6. Alanyaspor
|28
|44
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|28
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Adana Demirspor
|29
|48
|4. Altay
|29
|46
|5. Bursaspor
|29
|46
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Ümraniye
|29
|41
|9. Giresunspor
|28
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|28
|34
|14. Altınordu
|29
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|29
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|83
|2. Man City
|29
|60
|3. Leicester City
|30
|54
|4. Chelsea
|30
|51
|5. M. United
|30
|46
|6. Wolverhampton
|30
|46
|7. Sheffield United
|30
|44
|8. Tottenham
|30
|42
|9. Crystal Palace
|30
|42
|10. Arsenal
|30
|40
|11. Burnley
|29
|39
|12. Everton
|30
|38
|13. Newcastle
|30
|38
|14. Southampton
|30
|37
|15. Brighton
|30
|32
|16. Watford
|30
|28
|17. West Ham
|30
|27
|18. Bournemouth
|30
|27
|19. Aston Villa
|30
|26
|20. Norwich City
|30
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|65
|2. Barcelona
|30
|65
|3. Sevilla
|31
|53
|4. Atletico Madrid
|30
|52
|5. Getafe
|30
|48
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|30
|47
|8. Valencia
|30
|46
|9. Athletic Bilbao
|30
|42
|10. Granada
|30
|42
|11. Levante
|30
|38
|12. Osasuna
|30
|35
|13. Deportivo Alaves
|30
|35
|14. Real Betis
|30
|34
|15. Real Valladolid
|30
|33
|16. Celta de Vigo
|30
|30
|17. Eibar
|30
|29
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Leganés
|30
|24
|20. Espanyol
|30
|24