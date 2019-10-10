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Kavşaklarda yeşil flaş uygulaması sona erdi

Özellikle çevre yolu üzerinde bulunan kavşaklarda sürücülerin kırmızı ışık yanacağını uyarmak adına yanıp sönen yeşil flaş uygulaması sona erdi.

Kavşaklarda yeşil flaş uygulaması sona erdi

Özellikle çevre yolu üzerinde bulunan kavşaklarda sürücülerin kırmızı ışık yanacağını uyarmak adına yanıp sönen yeşil flaş uygulaması sona erdi.

10 Ekim 2019 Perşembe 19:43
Kavşaklarda yeşil flaş uygulaması sona erdi

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü bazı kavşaklarda yeşil flaş uygulamasının sona erdiğini belirtti. Öncelikli olarak çevre yolunda bulunan sinyalizasyonlarda uygulamanın sona erdirildiğini ifade eden Lemzi Çöplü “Sinyalizasyon sistemleri ile kontrol edilen kavşaklarda, araçlara yeşil yanan sürenin sonunda, kırmızı ışığın yaklaştığını anlaması için sürücülerin uyarılması amaçlı uygulanan yeşil ışığın flaş yaparak (yanıp sönerek) sonlandığı uygulamaya, trafikteki hızın yüksek olduğu öncelikli olarak çevre yollarında son verilme kararı alınmıştır. Yüksek hızda seyreden araçların yeşil flaşı gördüğü zaman hızını azaltarak trafikteki durumunu kontrol etmesi gerekirken, bazı sürücülerin yeşil flaşta hızlarını artırarak kırmızı ışıkta geçtiği veya son anda durmaya çalışarak kazalara neden olduğu kaza raporu, inceleme ve gözlem sonucu yapılan istatistik çalışmaları ile tespit edilmiştir. Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz gerekli teknik çalışmaları yaptıktan sonra çevre yolunda mevcut dokuz adet kavşaktaki yeşil flaş uygulaması sonlandırmıştır. Kavşaklardaki sinyal lambalarında ışık sıralamaları yeşil sarı ve kırmızı sırası ile çalışacaktır. Çorum Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ülkemizdeki tüm çevre yollarında uygulamaya geçilen bu değişikliğe dikkat etmelerini ve mevcut trafik kurallarına uymalarını beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.

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