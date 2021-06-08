Kavşak ve tretuar yaptırılacak

Kavşak ve Tretuvar Düzenlenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye üç firma katıldı. İhalede ilk olarak Eren Üzüm, Mustafa Tuna ve Yeşilova Peyzaj’ın belgeleri incelenerek tekliflerine geçildi.

Yaklaşık maliyeti 226 bin 388 TL olan ve Çorum Belediyesi sınırları içerisinde şehir içi yollarda trafik akışının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla “Kulaksız Sk, Kavukçu Sk, Kulaksız1.Sk, Gazipaşa Sk, Eski Saray 2.Sk, Aynalı 2. Sk, Aynalı 1.Sk, Aynalı Sk, Hıdırlık Cad.( Eski Emniyet), Hıdırlık Cad.(Mezarlık Girişi), Taşhan-Hıdırlık Cad. (Çakır Camii), Taşhan Cad.(Leblebiciler Önü), Kunduzhan Cad.(Sinanoğlu Ekmek), Tanyeri Okulu, Hamit Kaplan Cad, Ilıca Cad, Karşıyaka 1. Sk (Migros Yanı), Cemilbey Cad.(Göğüs Hastanesi), Karakeçili Camii Etrafı, Mehmet Akif Ersoy Cad, Kapaklı 1. Cad, Albayrak Cad, Aleybey Sk, Sepetçi Sk, Taşhan 2.Sk, Bağcılar 4. Cad, Ahçılar 3.Cad, Fuar Cad, Bahçelievler 1.Sk.(Vali Konağı Önü), Ahçılar 13.Sk ve Ahçılar 2.Sk Kesişim (Yükseltilmiş Kavşak), Ahçılar 13.Skve Aşçılar 1.Cad. Kesişim (Yükseltilmiş Kavşak)” bölgelerindeki kavşak ile tretuarların düzenlenmesi işini kapsayan ihalede Eren Üzüm 192 bin 987 TL, Mustafa Tuna 198 bin 932 TL ve Yeşilova Peyzaj ise 248 bin 939 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın firmaların teklif ve belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Uğur GÖRKEM)

