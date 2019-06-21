Kavgada 2 kişi bıçaklandı

Olay Aşıklar Tepesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Osman K., Emre S., Hüseyin S., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Osman K., Emre S., bıçaklanarak yaralandı. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İki kişi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Hüseyin S., isimli kişi gözaltına alındı. Polis şimdi üç kişi arasındaki kavgada kim kimi bıçakladığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.