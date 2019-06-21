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Kavgada 2 kişi bıçaklandı

ÇORUM’da akşam  saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle üç kişi arasında sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 

Kavgada 2 kişi bıçaklandı

ÇORUM’da akşam  saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle üç kişi arasında sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 

21 Haziran 2019 Cuma 00:59
Kavgada 2 kişi bıçaklandı

Olay Aşıklar Tepesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Osman K., Emre S., Hüseyin S., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.  Kavga sırasında Osman K., Emre S., bıçaklanarak yaralandı.  Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye  polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İki kişi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Hüseyin S., isimli kişi  gözaltına alındı. Polis şimdi üç kişi arasındaki kavgada kim kimi bıçakladığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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