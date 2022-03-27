Kavga sonrası okula tabanca ve tüfekle gelen liseli, tutuklandı
ÇORUM'da öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası kurusıkı tabanca ve tüfekle geldiği okulda öğretmenler tarafından etkisiz hale getirilerek, polise teslim edilen liseli H.A. (16), tutuklandı.
Olay önceki gün saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda beden eğitimi dersinde H.A., O.C.B. ve B.U. isimli öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Öğretmen D.K. tarafından ayrılan kavganın ardından iddiaya göre liseli H.A.,kurusıkı tabanca ve tüfekle okula geldi. Öğretmenleri, elinde silahlarla koridorda bulunan öğrenciyi etkisiz hale getirerek okula çağrılan polis ekiplerine teslim etti. Okul çevresinde güvenlik önlemi alınırken, H.A. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaşananlar üzerine bazı öğrenciler izin alıp, okuldan ayrılırken, soruşturma başlatıldı.
SERBEST KALDI, İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI
Okula silahlarla gelen H.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. H.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Yusuf ÇINAR)
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