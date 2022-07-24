Kavacık’ta coşkulu şenlik

Sabah saatlerinde başlayan ve sunuculuğunu gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin yaptığı, Handan Aydın, Müjgan Yürüyen, Tuğçe Kılıç ile Ahmet Koçak’ın sahne aldığı etkinlik akşam saatlerine kadar neşe içerisinde devam etti. Yetişkin ve küçük çocuklara yönelik yumurta, sandalye kapmaca ve halat çekme yarışmalarının yapıldığı etkinlikte, dereceye girenlere Köy Muhtarı Hüseyin Kaynak, tarafından çeşitli hediyeler verildi.

KAYNAK: “BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

Şenlikte bir konuşma yapan Köy Muhtarı Hüseyin Kaynak, bu yıl ilki yapılan şenliğin geleneksel hale getirilerek her yıl daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirileceğini belirterek ,emeği geçenlere teşekkür etti.

Köylerinden göç edenlerin bir araya gelmesi bakımından şenliklerin çok önemli bir organizasyon olduğunun altını çizen Muhtar Kaynak, uzaklardan gelen insanların içerisinde ilk defa köyüne, atalarının doğduğu yerlere gelenler olabileceğini, bu gibi şenliklerin birlik ve beraberlik için önemli olduğunu söyledi.

Hüseyin Kaynak: “Ata topraklarından gidenlerin geri dönme arzusu içerisinde olduklarını görmek bizi mutlu ediyor. Geleneksel hale getireceğimiz şenliğin önümüzdeki yıllarda daha geniş çaplı düzenleyeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.

KOÇAK, SAZ HEDİYE ETTİ

Öte yandan Kavacık köyü sakinlerinden Ahmet Koçak, şenliklerine katılan Handan Aydın’a saz hediye etti. Uzun yıllardan beri tanıdığı Handan Aydın’ı köylerinde ağırlamaktan mutlu olduklarını kaydeden Koçak, her yıl geleneksel olarak yapacakları şenliklerin coşkulu geçmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı ve küçük çocukların palyaço tarafından eğlendirildiği etkinlik Handan Aydın, Müjgan Yürüyen, Tuğçe Kılıç, Ahmet Koçak, Eyüp Çağlar ve Tutku Erol’un seslendirdiği türkü ve halay havaları ile son buldu.