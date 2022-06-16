Kavacık, yaraların sarılmasını bekliyor

Kavacık Köyü’nde şiddetli fırtına ile birlikte hortum felaketi yaşanmış, evlerin çatıları uçmuş, elektrik direkleri, ağaçlar devrilmiş ve köy içinde, arazide büyük bir hasar oluşmuştu. Olayın ardından Kavacık halkına geçmiş olsun ziyaretinde bulunan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki partililer, mağduriyetin bir an önce giderilmesi noktasında ellerinden gelen desteği vereceklerini bildirerek, “geçmiş olsun, Allah beterinden esirgesin” temennilerini paylaştı.

Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, Köy Muhtarı Hüseyin Kaynak ve vatandaşlardan olay hakkında bilgi alarak, incelemelerde bulundu. Hortum felaketi sırasında 10 evde hasar oluştuğu, bahçelerin ve arazinin zarar gördüğü, çatıdan kopan parçaların da bir otomobile zarar verdiği belirtildi. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmaması en büyük teselli kaynağı oldu.

Mehmet Tahtasız, devlet yetkililerine hasarın giderilmesi ve mağdur durumdaki vatandaşlara yardımcı olması için çağrıda bulunurken, yaraların sarılması noktasında üzerlerine düşen çabayı göstereceklerini kaydetti.

Geçmiş olsun ve inceleme ziyaretine; Mehmet Tahtasız’ın yanı sıra; İl Genel Meclis Üyeleri Yıldız Bek, İlhami Türksal, parti yöneticileri; Ali Bükücü, Kenan Sır, Celal Uysal ve Mehmet Yavşan katıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

