Katyonik Polielektrolit alımı için ihale yapıldı

Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne Bağlı Atıksu Arıtma Tesisi’nde Çamur Susuzlaştırma ünitesinde dekantörlerde kullanılmak üzere 30 bin kilogram Katyonik Polielektrolit alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 2 milyon 800 bin TL olan ihaleye iki firma katıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların teklifleri ve belgeleri incelendi. Buna göre SNF Floerger Kimya 1 milyon 407 bin TL’lik teklif sunarken, Abacı Kimya 2 milyon 63 bin TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların belge ve tekliflerinin incelenmesi ile sonucun resmi yazıyla bildirileceğini söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)

