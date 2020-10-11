“Katliama yol verenler yargılanmalı”

Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı programda saldırıda hayatını kaybeden 103 kişi anılırken anma sırasında yere karanfil bırakıldı.

Programı organize eden KESK Çorum Şubeler Platformu Adına konuşan Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, “Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” diyenlere düşmanca saldırıldığını dile getirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingine savaştan, gerilimden, kaostan, kutuplaşmadan beslenen karanlık odakların katliamla cevap verdiklerini ifade etti.

10 Ekim katliamı, 6 Haziran Diyarbakır ve 20 Temmuz 2015 Suruç katliamlarıyla başlayan ve ardı ardına gelen IŞİD saldırılarının bir parçası olduğunu, başta 10 Ekim katliamı olmak üzere 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında bunca katliamın neden yaşandığının cevabı verilmeden 10 Ekim katliamının arka planının aydınlatılamayacağını ifade eden Nevzat Veldet, katliam sonrası anket yapıp oylarının ne kadar arttığını araştıranların, “Kokteyl örgüt” diyerek davayı sulandıranların, yol kontrollerini kaldırarak katillere adeta koridor açanların, saldırı olacağı istihbaratını tertip komitesinden gizleyenlerin, patlamaların ardından birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden olan gaz sıkma emri verenlerin, ambulansların geç gelmesinin sorumlusu olanların, güvenlik tedbiri almayanların katliamdaki rolü ortaya çıkarılmadıkça, asıl failler yargılanmadıkça 10 Ekim dosyası kapanmayacağını dile getirdi.

Veldet, “1 Mayıs katliamından Maraş katliamına, Bahçelievler katliamından Sivas katliamına, bu ülkenin katliamları ile hesaplaşmak için mücadele verenlerin karşısına çıkarılan duvarları ve engelleri biliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne duvarlar örerlerse örsünler, o duvarı yıkacak tuğlaları çekip çıkaracağımızdan kimse kuşku duymamalıdır.

10 Ekim katliamında rolü olan, görevini ihmal eden, katliama yol veren ve emir veren tüm sorumlular yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Katledilen arkadaşlarımızın hesabını mutlaka soracağız” dedi.

Anma programının ardından CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler patlamada hayatını kaybeden Büyük Divan Köyünden Emine Ercan’ın mezarını ziyaret ederek hayatını kaybedenler anısına 103 fidan dikti.

(Haber Merkezi)