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“Katledilen kadınlar isyanımızdır”

Eğitim Sen Çorum Şube Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan, Kadına yönelik şiddete, tacize, tecavüze, kadın cinayetlerine her geçen gün bir yenisinin eklendiğini belirterek, erkeklerin sözde sevgisinin her gün birilerinin canına mal olurken yetkililerin ise üç maymunu oynadığını söyledi

“Katledilen kadınlar isyanımızdır”

Eğitim Sen Çorum Şube Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan, Kadına yönelik şiddete, tacize, tecavüze, kadın cinayetlerine her geçen gün bir yenisinin eklendiğini belirterek, erkeklerin sözde sevgisinin her gün birilerinin canına mal olurken yetkililerin ise üç maymunu oynadığını söyledi

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:44
“Katledilen kadınlar isyanımızdır”

Son olarak Çorum’da yaşanan katliamın bu örneklerin sonuncusu olduğunu anlatan Doğan, Gökcen Şişman’ın kaybının üzüntüye neden olduğunu kaydetti.

Mahkemelerde; kadınları öldürenlere ceza erilmemek için ne gerekiyorsa yapıldığını iddia eden Doğan, bunun aile ve toplumun namusunu korumak adına yapıldığını söyledi.

Yaptığı yazılı açıklamada, kadın cinayetlerinin, erkek egemen sistemin kadınları kontrol altına alma, toplumsal cinsiyet rolleriyle uyumlaştırma, kadını eve hapsetme ve kadının sesini yükseltmesini engelleme sürecinin bir parçası olduğunu belirten Nurcan Hasırcı Doğan, kadın cinayetlerinin münferit değil, sistematik olduğunu, Devletin ise katillere önlem almakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Doğan, “Bugün kadınlara karşı adı konulmamış bir savaş sürdürülüyor. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri AKP hükümeti ile birlikte daha da artmıştır. Hükümet, kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine ortak olarak erkek egemenliğini beslemektedir. Kadın düşmanlığı bizzat devlet eliyle pompalanıyor. İktidar tüm mekanizmalarıyla kadını baskı altında tutmaya çalışıyor. Kadınlara kaç çocuk doğurmaları, nasıl giyinmeleri ve nasıl yaşamaları gerektiğini söyleyip duruyor. Biz kadınlar, şiddeti ve tacizi normalleştiren, sistematik hale getiren bu anlayışa neredeyse her gün maruz kalıyoruz.

Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için yasal düzenlemelerin yanı sıra bir zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bununla birlikte her geçen gün daha yakıcı bir hal alan şiddet ve ölümler karşısında acil tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Dünyada hiçbir ülkede kadına yönelik şiddet ailenin korunmasına indirgenmezken yeni hazırlanan taslaktan “kadın erkek eşitliği”, “fiili eşitlik”, “toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “ev içi şiddet” gibi kavramlar ile uluslararası belgelerin ve sözleşmelerin dikkate alınmasıyla ilgili maddeler çıkarılmıştır” dedi.

Kadına yönelik şiddetin azaltılabilmesi için hayati bir öneme sahip olan sığınak sayılarının artırılması ve sığınak şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini anlatan Doğan, “Şiddet İzleme ve Önleme Merkezlerinin tüm Türkiye’yi kapsayacak yaygınlık ve yerellikte oluşturulmalıdır.

Kadına karşı şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı mücadele ile bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Şiddeti önleyecek yaklaşım her alanda kadınları güçlendirecek önlemler alarak, bütçe ayırarak, geleneksel rolleri yeniden üretmekten geçmektedir.

Her gün bir yenisini duyduğumuz kadın cinayeti haberleri, bizlerin mücadelesini asla durduramayacaktır. Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak; Gökçen Şişman’ın katledilmesine sebep olan herkesi şiddetle kınıyor, yürütülecek yargı sürecinin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.”(Haber Merkezi)

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