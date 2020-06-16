Katlanır cam ve tentede yetkili bayilik

Aytaç Alüminyum firma sahibi Ahmet Aykaç, firmalarının iş ve ürün yelpazesini genişleterek Winperax markasının 20’ye yakın ürün yelpazesini bünyelerine kattıklarını ifade etti.

Çorum başta olmak üzere ülkemizde ve dünyada önemli bir firma olan Winperax firmasının ürünlerini bölgenin hizmetine sunmaya başladıklarını ifade eden Ahmet Aykaç, Türkiye'de ve yurtdışında geniş bayi ağı bulunan uluslar arası Winperax firmasının ürettiği katlanır cam ve tente sistemleri olan; Winperax Rolling Roof Sistemleri, Otomatik Raylı Tente Sistemi, Katlanır Tente Sistemi Wınperax, Pen-Ten, Körüklü Tente Sistemi, Otomatik Cam Tavan Sistemleri, Giyotin Sistemleri, Isıcamlı Sürme Sistemleri, Cam Balkon Sistemleri, Lüx & Perdeli Sistem, Ultra Isıcamlı & Jaluzili Sistem, Ekspress Sistem, Katlanır Mobilya Sistemleri, Rüzgar Kırıcı Sistemleri ile artık bölgeye hizmet verdiklerini dile getirdi.

Winperax markasının müşteri memnuniyeti, kalite ve kolay kurulum düşünülerek tasarlandığını, profil tasarım ve tescili TPE tarafından patenti belgelendiğini belirten Aykaç, 5 yıl garantili ürünlerde arıza durumunda en geç 1 saat içinde müdahale ederek müşterilerin sıkıntı yaşamalarını önlediklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)