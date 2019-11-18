Katipler Konağı’nın satış yeri konsept değiştirdi

Çorum'un geçmişten gelen kültürel kimliğini koruyarak gelecek nesillere aktarma adına yaklaşık 25 yıldır hizmet veren Çorum mutfağına ait zengin yöresel yemeklerini kullanılan malzemelerinden pişirme usullerine kadar aslına sadık kalarak hazırlayarak tüm konuklarının damak zevkine sunan Katipler Konağı’nın işletmesi devredildi.

ODTÜ mezunu ev hanımı Efsa Yılmaz’ın sahibi olduğunu, Fevziye Duran’ın ise üretim sorumluluğunu üstlendiği Katipler Konağı’nın bundan sonra ise Katipler Konağı Unlu Mamuller olarak Alaybey Sokak’taki merkez şube; Gazi Caddesi ve Ilıca Caddesi’ndeki diğer iki şubesi ile Çorumlulara hizmet vereceği dile getirildi.

Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: 4/C adresinde yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren şubeyi yenilediklerini söyleyen Fevziye Duran, kentin geleneksel lezzetlerinden baklava, börek ve çörek çeşitlerini tüketicilerle buluşturmaya devam ettiklerini, sütlü tatlılar, poğaça ve yaş pasta çeşitleriyle de Çorumluların damak tadına hitap ettiklerini vurguladı.

Yenilenen konsept ile hizmete sunulan kahvaltı salonunda 07.00-20.00 saatleri arasında çatalaşı, ezogelin ve ev yapımı tarhana çorbası, kahvaltı tabağı, poaça ve börek çeşitleri, öğle saatlerinde ise kadınbudu köfte, tavuklu nohutlu pilav, tavuk döner, Çorum usulü patates kavurmalı dürüm gibi lezzetleri Çorum halkıyla buluşturduklarını anlatan Duran, “Damak tadına önem veren herkesi yenilenen şubemize bekliyoruz” diye konuştu.

Çorumluların el yapımı kuru tarhana, erişte, mantı, zeytinyağlı yaprak sarma, içli köfte, mercimekli köfte, un helvası gibi lezzetleri de bulabileceği Katipler Konağı Unlu Mamuller’in 3 şube dışında satış yeri olmadığını anlatan Duran, özel günler için toplu siparişlerin 224 62 62 numaralı telefondan verilebileceğini, işletmede kullanılan tereyağı, yoğurt ve peynirlerin kenti imalatları olduğunu, etin ise kendileri için yapılan özel besi kesimlerinden kullanıldığını sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)