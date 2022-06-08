Katil zanlısı Emrah Ö., teslim oldu

Olay, 31 Mayıs Salı günü Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19. Sokak’ta meydana gelmişti. Özgecan Ö. annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşkıran (27) ile çocuğunu görmeye gitmiş ve çıkan tartışmanın ardından Emrah Ö., baldızını kurşun yağmuruna tuttuktan sonra kayıplara karışmıştı.

Edinilen bilgilere göre bugün güvenlik güçlerine teslim olan Emrah Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Taner ŞİMŞEK)

