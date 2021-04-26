“Katil ABD’nin bize söz söylemeye hakkı yok”

Çorum Adalet Derneği Başkanı Av. Yakup Alar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımlamasını kabul edilemez siyasi bir yalan olarak tanımladı.

Joe Biden’in tanımlamasının bir taraftan Ermeni diasporasını sevindirdiğini, amacının ise ABD’nin uydu ülkesi olmaktan çıkan Türkiye’yi hizaya getirerek cezalandırmak olduğunu söyleyen Av. Yakup Alar, ülkemizin eski Türkiye’de olduğu gibi ABD’nin ileri bir karakol konumuna gelmesi çabasında olduğunu kaydetti.

“20 yıl öncesine kadar ABD’nin çıkarları ve emirleri doğrultusunda iç ve dış siyaseti yapak zorunda bırakılan emir alan uydu bir Türkiye varken son 20 yıldır kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi çıkarları ve menfaatleri için hareket edebilen, iç ve dış siyasetini kendisi belirleyip uygulayabilen bir Türkiye olduğundan bu gücü kırmak, büyümesini, gelişmesini engellemek için gerek ABD gerek, AB ülkeleri tek vücut olmuşlardır” diye konuşan Alar, asıl soykırımcı olan katil ABD’nin ülkemize söz söylemeye hakkı olmadığını dile getirdi.

Osmanlının son döneminden itibaren hep muhtaç bir Türkiye’nin tercih edildiğini, buna göre siyaset yapıldığını belirten Adalet Derneği Başkanı Alar, “Sözde Ermeni sorunu, PKK sorunu, etnik ve mezhepsel çatıştırma ABD ve AB’nin ürettiği sorunlar olup, bu ülkenin tarihten gelen liderlik özeliğine kavuşmasının önüne geçmek için bu sorunları sürekli olarak gündemde tutmaktalar ve her geçen gün de artırmaktadırlar.

ABD,Türkiyeyi kendi yörüngesinde tutmak için bir çok darbe yapmıştır. Bunun son örneği 15 Temmuz darbe girişimidir. Bugüne kadar tüm ABD başkanlarının “büyük felaket” olarak adlandırdıkları olay bu sene “soykırım” olarak anılmasının temel sebebi siyasidir. Bu açıklamanın hiçbir hukuki ve bilimsel temeli bulunmamaktadır. İstanbul’a da “konstantiniye” diyerek ülkemizi bölmek amacını saklamayan ABD ve yerli işbirlikçilerine karşı birlik ve beraberliğimizi korumalı, milli konularda tüm siyasi partiler tek ses olup tepkileri sert olmalıdır” dedi.

(Haber Merkezi)

