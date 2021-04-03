Kasım Gergin vefat etti
Çorum Belediyesin’den emekli merkeze bağlı Eymir Köyü nüfusuna kayıtlı Satı Gergin’in eşi, Orhan Gergin, Demet Siğinç ve Gamze Saran’ın babaları Kasım Gergin geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.
Güncel 03.04.2021, 15:21
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Kasım Gergin’in cenazesi bugün (3 Nisan 2021) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alındıktan sonra Çiftlik mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
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