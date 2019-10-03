“Kaşıkla verip kepçeyle alma düzenine son vereceğiz”

Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, adil düzenin temsilcileri olduklarını belirterek millete kaşıkla verip kepçe ile alma düzenine son vereceklerini kaydetti.

Milli görüşü hakkıyla temsil etmek istediklerini ifade eden Yeğen, Dünya Ekonomik Forumunun, eğitimin kalitesiyle ilgili yayınladığı raporda Türkiye'nin 137 ülke içinde 99. sırada yer aldığını dile getirerek kendilerinin ilk işinin Türkiye'yi dünyada eğitim kalitesinde ilk 30 arasına sokmak olacağını ifade etti.

Yeğen, Türkiye'de son 15 senede kişi başına düşen milli gelirin 5 kat arttığının söylendiğini belirterek, buna karşın kredi borçları, iflas dosyaları ve sosyal yardım alanların sayısının yükseldiğini kaydetti. Parti olarak kuruldukları günden bu yana, AK Parti'nin 18 yıldır yaptığı hizmetlere teşekkür ettiklerini belirten Yeğen, "Biz, eksikleri tamamlayacağız, yanlışları düzelteceğiz diyoruz. Kurulduğumuz günden beri muhalefet partileri içinde yapılan hizmetlere en fazla teşekkür eden de bizleriz" dedi.

Yapılan hizmetlerin toplam maliyetinin 200 milyar dolar olduğuna işaret eden Yeğen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde ödenen borç faizi ise 550 milyar doları buldu. Devletin borcu 200 milyar dolar arttı. Yapılan özelleştirmelerden de 68 milyar dolar gelir elde edildi. Toplamı 818 milyar dolar yapıyor. Senin hizmet sütununda 200 milyar dolar var. İşte 18 senenin özeti bu. Bu millete 200 milyar dolarlık hizmet yapmışsın, karşılığında 818 milyar dolarına mal olmuşsun."

Yeğen, Türkiye için çözümün kendileri olduğunu da savunarak, "Biz adil düzenin temsilcisiyiz. Millete kaşıkla verip kepçe ile alma düzenine son vereceğiz. Millete verileni milletten tahsil etme düzenine son vereceğiz" şeklinde ifadede bulundu(Haber Merkezi)

