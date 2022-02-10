“Kaşıkla verdiler, kepçeyle aldılar”

İktidarın fahiş zamlardan hep üretici ve satıcıları suçladığını ve kendilerine ceza yazmak suretiyle baskı uyguladığını belirten Tokgöz, “Üretici ve satıcılarla uğraşacağınıza gidin girdi ve maliyet artışlarını engellemeye çalışın. Ayıca gidin fahiş zam yapan elektrik ve doğalgaz şirketlerini de denetleyin” dedi.

Vatandaşın mutfağında 2-3 tencere kaynarken artık bir tencereye bile muhtaç kaldığını ifade eden Ulaş Tokgöz, yeni yılda asgari ücretli ve emekliye verdikleri zammın da kısa sürede eridiğine dikkat çekti.

Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zamlarla birlikte maaşların işçinin, memurun, emeklinin cebine girmeden eridiğine vurgu yapan Tokgöz, “İktidar deyim yerindeyse kaşıkla verdi, kepçeyle geri aldı” dedi.

Kendileri itibardan tasarruf yapmazken, vatandaşlara ‘doğalgazı 1 derece kısın, atletle oturmayın’ diyerek nasihatlerde bulunduklarını dile getiren Ulaş Tokgöz, “Nasihat vereceğinize vatandaşın ekonomisini nasıl düzeltirim diye projeler üretin. Vatandaşlar sizi o makamlara getirirken kendilerine eziyet etsinler diye getirmediler. Halkımız refah ve mutluluğu fazlasıyla hak ediyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Verin yetkiyi, görün etkiyi” dediğini hatırlatan CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, “Verdiniz yetkiyi, gördünüz etkiyi. AKP sebep, zam sonuçtur” şeklinde konuştu.

Bu soğuk günlerde nasıl ısınacağını düşünen vatandaşların battaniye altında kara kara düşündüğünü söyleyen Ulaş Tokgöz, “Dar gelirli vatandaşlar gece ışığını da yakamıyor, televizyon ışığında oturuyor. Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır! CHP olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi için buradan çağrı yapıyorum.

Faiz düştü, döviz fiyatları düştü hala zam üstüne zam yapılıyor. Yazık bu vatandaşa. Erken seçim değil, hemen seçim” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

