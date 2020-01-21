“Kaşif Ata Mucit Torun” ekibinden Valiliğe ziyaret

Mucit Ata Kaşif Torun Çorum proje ekibinden; Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu Müdürü Aziz Usta, öğretmen Pınar Ayşe Gidiş, Meral Yetkin ve Sevim Boduç, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Yakup Sayat, öğretmen Nurcan Koparan, Nurgül Çapa, Dumlupınar Ortaokulu Müdürü Kadir Yurttutar ve Öğretmen Mehmet Keskin Valiliği ziyaret ederek Vali Yardımcısı Tamer Orhan’a proje hakkında bilgi verdi.

Yapılan açıklamada 2019 Prof.Dr.Fuat Sezgin yılı kapsamında pek çok etkinlik yapıldığı ancak, Mucit Ata Kâşif Torun projesinin, okullarda öğrencilerle birlikte geçmişte yaşamış, kendi kültürüne ait bilim insanlarının çalışmalarının sunulmasının Çorum önderliğinde tüm Türkiye çapına yayılması ile tek olma özelliği gösterdiği vurgulandı.