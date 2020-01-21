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“Kaşif Ata Mucit Torun” ekibinden Valiliğe ziyaret

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2019 Prof.Dr.Fuat Sezgin yılı etkinlikleri çerçevesinde, Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Pınar Ayşe Gidiş tarafından yazılıp koordine edilen “Mucit Ata Kâşif Torun” projesi 2019 yılı boyunca önce Çorum’da daha sonra yaygınlaşarak ülke çapında 10 farklı şehirde uygulandı. Çorum’da görev yapan öğretmenlerin önderliğinde projenin tüm Türkiye çapında yaygınlaşması Çorum ve milli eğitim camiası için gurur kaynağı oldu.

“Kaşif Ata Mucit Torun” ekibinden Valiliğe ziyaret

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2019 Prof.Dr.Fuat Sezgin yılı etkinlikleri çerçevesinde, Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Pınar Ayşe Gidiş tarafından yazılıp koordine edilen “Mucit Ata Kâşif Torun” projesi 2019 yılı boyunca önce Çorum’da daha sonra yaygınlaşarak ülke çapında 10 farklı şehirde uygulandı. Çorum’da görev yapan öğretmenlerin önderliğinde projenin tüm Türkiye çapında yaygınlaşması Çorum ve milli eğitim camiası için gurur kaynağı oldu.

21 Ocak 2020 Salı 22:34
“Kaşif Ata Mucit Torun” ekibinden Valiliğe ziyaret

Mucit Ata Kaşif Torun Çorum proje ekibinden; Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu Müdürü Aziz Usta, öğretmen Pınar Ayşe Gidiş, Meral Yetkin ve Sevim Boduç, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Yakup Sayat, öğretmen Nurcan Koparan, Nurgül Çapa, Dumlupınar Ortaokulu Müdürü Kadir Yurttutar ve Öğretmen Mehmet Keskin Valiliği ziyaret ederek Vali Yardımcısı Tamer Orhan’a proje hakkında bilgi verdi.

Yapılan açıklamada 2019 Prof.Dr.Fuat Sezgin yılı kapsamında pek çok etkinlik yapıldığı ancak, Mucit Ata Kâşif Torun projesinin, okullarda öğrencilerle birlikte geçmişte yaşamış, kendi kültürüne ait bilim insanlarının çalışmalarının sunulmasının Çorum önderliğinde tüm Türkiye çapına yayılması ile tek olma özelliği gösterdiği vurgulandı.

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