Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması “birincilik ödülü” Azerbaycan’a gitti

İkinciliği Türkiye’den Arzu Toprak, “Dünyanın Kıyısında” adlı hikayesiyle, üçüncülüğü Türkmeneli-Kerküklü yazar Kemal Beyatlı “Aşkın Bilinmez Hali” adlı hikayesiyle ve mansiyon ödülünü ise Abubakir Kairan, “Kar Kızı İle Gölge Adam” adlı öyküsüyle aldı.

Yarışmanın ödül töreni, geçtiğimiz günlerde online olarak gerçekleştirildi.

TÜRKSOY ve Avrasya Yazarlar Birliği (AYB) tarafından düzenlenen VI. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması’nın ödül töreni, geçtiğimiz günlerde online olarak gerçekleştirildi.

Yarışmanın birincilik ödülüne, Azerbaycanlı yazar Nariman Abdurrahmanlı “Harabe Altında Hatıralar” isimli hikayesiyle layık görülmüştü.

İkinciliği Türkiye’den Arzu Toprak, “Dünyanın Kıyısında” adlı hikayesiyle, üçüncülüğü Türkmeneli-Kerküklü yazar Kemal Beyatlı “Aşkın Bilinmez Hali” adlı hikayesiyle ve mansiyon ödülünü ise Abubakir Kairan, “Kar Kızı İle Gölge Adam” adlı öyküsüyle kazanmıştı.

933 ESER BAŞVURDU

İlki Kaşgarlı Mahmut’un doğumunun 1000. yılı vesilesiyle 2008 yılında düzenlenen Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması her geçen yıl daha da kurumsallaşarak, Türk Dünyasında tanınır hale geldi.

Nitekim, yarışmaya, Azerbaycan, Başkurtistan, Çuvaşistan, Gagauz, Hakasya, Güney Azerbaycan-İran, Karaçay, Kaşgayi-İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kırımtatar, Kumuk, KKTC, Kosova, Makedonya, Malkar, Uygur, Özbekistan, Türkmenistan, Türkmeneli-Irak, Türkmen Sahra-İran, Güney Türkistan-Afganistan ve Türkiye olmak üzere 23 Türk bölgesinden 933 eser katıldı.

Jüri üyeliklerini de, Türkiye’den, hemşehrimiz Osman Çeviksoy, KKTC’den İsmail Bozkurt, Azerbaycan'dan Reşad Mecit, Irak Türkmeneli’nden Mehmet Ömer Kazancı ve Kosova’dan Taner Güçlütürk yaptı.

BİRİNCİ “KARABAĞ GAZİSİ”

Yarışmada birincilik ödülünü alan Nariman Abdurrahmanlı, 1980'den beri çeşitli medya kuruluşlarında ve 2014'ten beri Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'na bağlı Devlet Tercüme Merkezi'nde çalışıyor. Karabağ gazisi. Çok sayıda çeviri, antoloji, hikaye ve romanları var.

İkinci Arzu Toprak, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Aynı yıl formasyon eğitimi aldı ve edebiyat öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Şu an Kartal’da bir lisede görevine devam ediyor.

Kerkük’te dünyaya gelen ve eğitimini Bağdat’ta tamamlayan Kemal Beyatlı, Türkiye’de pek çok Türkmen sivil kuruluşlarında görev yapıyor. Kitaplarında, Irak Türkmenlerinin var olma mücadelelerini ele alıyor, Yayınlanmış 13 kitabı var.

Mansiyon alan Abubakir Kairan, Doğu Kazakistan doğumlu. Öğretmenlik, editörlük ve çeşitli dergilerde genel yayın yönetmenliği yaptı. Yayınlanmış çok sayıda kitabı ve ulusal ya da uluslararası yarışmalarda ödülleri bulunuyor.

OSMAN ÇEVİKSOY

Yarışmanın jüri başkanlığını yapan hemşehrimiz Osman Çeviksoy ise 1951’de Çorum’a bağlı Feruz Köyü’nde doğdu. Eti Ortaokulunu, Çorum İlköğretmen Okulunu, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Öğretmen olarak çeşitli okullarda ve Talim ve Terbiye Kurulu’nda çalıştı. 2006’da emekli oldu. Şiir, roman ve hikayeleri gazete ve dergilerde yayınlandı, kitapları geniş kitlelere ulaştı.

Türkiye Yazarlar Birliği, İLESAM üyesi, Avrasya Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Osman Çeviksoy, 2008’den beri AYB Edebiyat Akademisi bünyesinde açılan “Hikâye Atölyesi”nde hocalık yapıyor. (Haber Merkezi)