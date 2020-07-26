Kasap Oktay Bahabey’de
Oktay Pak’ın sahibi olduğu Kasap Oktay, Bahabey Caddesi’nde hizmete girdi.
Güncel 26.07.2020, 18:51
17
Kasap Oktay, en kaliteli et çeşitleri yanında, kasap köfte, kuzu spesiyal, kuzu şiş, sucuk, Adana, dana lop et, yaprak, kanat, kelebek, özel soslu tavuk baharatı ile Çorumlulara çok özel lezzetler sunuyor.
Ayrıca, özel günlerde güveç ve kuzu tandır pişiriliyor.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
29°
açık
Namaz Vakti 26 Temmuz 2020
|İmsak
|03:39
|Güneş
|05:25
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:47
|Akşam
|20:09
|Yatsı
|21:47