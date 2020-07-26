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Kasap Oktay Bahabey’de

Oktay Pak’ın sahibi olduğu Kasap Oktay, Bahabey Caddesi’nde hizmete girdi.

Güncel 26.07.2020, 18:51
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Kasap Oktay Bahabey’de

Kasap Oktay, en kaliteli et çeşitleri yanında, kasap köfte, kuzu spesiyal, kuzu şiş, sucuk, Adana, dana lop et, yaprak, kanat, kelebek, özel soslu tavuk baharatı ile Çorumlulara çok özel lezzetler sunuyor.

Ayrıca, özel günlerde güveç ve kuzu tandır pişiriliyor.

(Haber Merkezi)

#Kasap Oktay
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