Kasap Mehmet’in kızı Aybüke, “sosyal medya fenomeni” oldu 

Çorum’un ünlü spor adamı, “Kasap Mehmet” unvanıyla herkesin tanıdığı Mehmet Yalçın’ın Eskişehir’de yaşayan kızı Aybüke Eren, Instagram’da 1 milyon 400 bin takipçi rakamına ulaşarak “sosyal medya fenomeni” oldu.

Semih Eren’in eşi, 5 yaşındaki Asil Tuğkan Eren’in annesi olan Aybüke Eren, özgün çalışmalarıyla Türkiye’nin dört bir yanından ilgiyle izleniyor.



(Haber Merkezi)

