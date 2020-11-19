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Kasap Fazlı açıldı

Çorum’da yeni bir kasap dükkanı daha hizmete açıldı.

Güncel 19.11.2020, 19:24
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Kasap Fazlı açıldı

Çorum’da uzun yıllardır mesleğin içinde bulunan Fazlı Yiğit’in yeni işyeri olan Kasap Fazlı Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 1. Sokak No: 2/A adresinde hizmete girdi.

Sektörde 32 yıllık bir geçmişi bulunduğunu dile getiren Fazlı Yiğit, kalite ve hijyene özel önem veren işyerlerine tüm Çorumluları davet etti.

Kasap Fazlı olarak özellikle yeni tip koronavirüs sürecinde hijyene özel önem verdiklerini ve organik ürünlerle de Çorumlulara hizmet vereceklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

#Fazlı Yiğit #Kasap Fazlı
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