Karton kanolarla yarıştılar

TED Çorum Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” kapsamında kendi tasarladıkları karton kanolarla okulun havuzunda yarış düzenlediler.

İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü sorumlusu öğretmenlerin organize ettiği yarışta, çok keyifli anlar yaşandı. Yarışı kazanan öğrenciler okul yönetimi tarafından ödüllendirildi.

(Haber Merkezi)