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Karşıyaka öğrencileri Ankara’yı gezdi

Karşıyaka Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri gözetiminde Ankara’yı gezdi.

Karşıyaka öğrencileri Ankara’yı gezdi

Karşıyaka Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri gözetiminde Ankara’yı gezdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:19
Karşıyaka öğrencileri Ankara’yı gezdi

Öğrencilerin okul dışında da öğrenme ve davranış becerilerini geliştirmelerini sağlamak, bulunduğu çevreyi gözlem ve inceleme yaparak tanımak, tarih ve kültür bilinci aşılamak, öğrencilerin sosyal, duygusal, zihinsel gelişimlerine yardımcı olmak ve ders konularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen geziye 42 öğrenci katıldı.

Gezi kapsamında öğrenciler Anıtkabir, eski Meclis, Cumhuriyet Müzesi, ODTÜ, MTA Müzesi ve Koç Müzesini ziyaret etti.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Derya Çevik, İngilizce Öğretmeni Kemal Kafalı, İngilizce Öğretmeni Mazhar Çolak sorumluluğunda yapılan gezide, öğrenciler rehber eşliğinde bilgilendirildi.

(Haber Merkezi)

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