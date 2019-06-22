Karşıyaka Karadeniz’i gezdi

Öğrencilerin okul dışında da öğrenme ve davranış becerilerini geliştirmelerini sağlamak, bulunduğu çevreyi gözlem ve inceleme yaparak tanımak, tarih ve kültür bilinci aşılamak, öğrencilerin sosyal, duygusal, zihinsel gelişimlerine yardımcı olmak ve ders konularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen geziye 42 öğrenci katıldı.

Karadeniz gezisi kapsamında Karşıyaka Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Sümela Manastırı, Ayasofya Cami, Atatürk Köşkü, Çay Fabrikası, Sürmene Bıçakçısı, Uzungöl, Ayder Yaylası, Sevdaluk Köprüsü, Zil Kale, Polovit Şelalesi, Fırtına Deresi, Ordu Sahil’i gezdiler.

Rehber eşliğindeki gezide öğrencilere Sosyal Bilgiler Öğretmeni Bahadır Çevik, İngilizce Öğretmeni Vasıf Gümüş, Fen Bilgisi Öğretmeni Arif Gönüllü, Matematik Öğretmeni Handan Başaranhıncal eşlik etti.

(Haber Merkezi)