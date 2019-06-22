Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94022
ALTIN
261.670
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.4108
EURO
6.5930

Karşıyaka Karadeniz’i gezdi

Karşıyaka Ortaokulu Doğu Karadeniz Gezisi düzenledi.

Karşıyaka Karadeniz’i gezdi

Karşıyaka Ortaokulu Doğu Karadeniz Gezisi düzenledi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:35
Karşıyaka Karadeniz’i gezdi

Öğrencilerin okul dışında da öğrenme ve davranış becerilerini geliştirmelerini sağlamak, bulunduğu çevreyi gözlem ve inceleme yaparak tanımak, tarih ve kültür bilinci aşılamak, öğrencilerin sosyal, duygusal, zihinsel gelişimlerine yardımcı olmak ve ders konularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen geziye 42 öğrenci katıldı.

Karadeniz gezisi kapsamında Karşıyaka Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Sümela Manastırı, Ayasofya Cami, Atatürk Köşkü, Çay Fabrikası, Sürmene Bıçakçısı, Uzungöl, Ayder Yaylası, Sevdaluk Köprüsü, Zil Kale, Polovit Şelalesi, Fırtına Deresi, Ordu Sahil’i gezdiler.

Rehber eşliğindeki gezide öğrencilere Sosyal Bilgiler Öğretmeni Bahadır Çevik, İngilizce Öğretmeni Vasıf Gümüş, Fen Bilgisi Öğretmeni Arif Gönüllü, Matematik Öğretmeni Handan Başaranhıncal eşlik etti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Akademisyenlere plaket, gençlere ise poster ödülü
Akademisyenlere plaket, gençlere ise poster ödülü
Parkta akıma kapılan çocuk kurtarılamadı
Parkta akıma kapılan çocuk kurtarılamadı
İş kazasında yaralandılar
İş kazasında yaralandılar
TKDK’ya 5. çağrı döneminde 38,5 milyonluk başvuru yapıldı
TKDK’ya 5. çağrı döneminde 38,5 milyonluk başvuru yapıldı
“Laçin Yeşil Göl, Çorum turizmine kazandırılmalı”
“Laçin Yeşil Göl, Çorum turizmine kazandırılmalı”
“Tek yol ihracat”
“Tek yol ihracat”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim