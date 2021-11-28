“Karşıt değildi, aşı olmamıştı”
Güncel 28.11.2021, 18:54
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Ankara’da yaşayan İskilip kökenli hemşehrimiz, Diş Hekimi Ercüment Keçik’in Covit 19 nedeniyle hayatını kaybetmesini, 27 Kasım 2021 Cumartesi günü, üzülerek, “Aşı karşıtlığı hayatına maloldu” başlığıyla duyurmuştuk.
Merhum Ercüment Keçik’in ailesinden bu konuda, “Kendisi aşı olmamıştı, ama aşı karşıtlığı gibi bir tavrı yoktu” şeklinde açıklama geldi. “Aşı karşıtlığı” ile “aşı olmamak” elbette farklı kavramlar ve söz konusu bu başlığımızı düzeltiyoruz.
Öte yandan, Ercüment Keçik’in doktor olan ikinci kızının adının da “Özlem” değil “Müzeyyen” olduğu bildirildi.
(ÇORUM HABER)
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