Karşılamaya virüs önlemi

Bakan Turhan ve beraberindeki heyet Samsun’da iki gündür sürdürdükleri incelemenin ardından dün öğlen saatlerinde Çorum’a geldi. Bakan Turhan’ı Osmancık Bölge Trafik önünde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile diğer yetkililer karşıladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın kızları Meliha Şevval ve Ayşe Naz tarafından çiçek verilerek karşılanan Bakan Turhan karşılamada korona virüs tedbirleri kapsamında tokalaşma yapmadı.

Vali Çiftçi, Milletvekilleri ve beraberindeki heyet karşılama sırasında ellerini göğüslerine götürerek selamlaştı. Belediye Başkanı Aşgın da “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan’ı gönül selamı ile karşıladık” diyerek korono virüs önlemlerine dikkat çekmiş oldu.

(Yusuf ÇINAR)