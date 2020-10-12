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Karşıdan karşıya geçmek isterken polis aracı çarptı

Çorum'da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa polis aracı çarptı.

Güncel 12.10.2020, 19:35
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Karşıdan karşıya geçmek isterken polis aracı çarptı

Edinilen bilgilere göre olay Gazi Caddesi üzerinde yaşandı. Yaya yolu üzerinden karşıya geçmek isteyen İmdat Küçüktataroğlu'na iddialara göre şehir içi hız limitlerinin üzerinde seyreden polis aracı çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Küçüktataroğlu olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Küçüktataroğlu'nun tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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