Karşıdan karşıya geçerken yaşlı kadına otomobil çarptı
Çorum’da karşıdan karşıya geçmek isteyen 86 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Kazada yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Güncel 05.07.2021, 13:30 05.07.2021, 14:40
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İddialara göre kaza çevre yolu Pazartesi Pazarı yanında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Makbule Hökerek’e R B., idaresindeki 19 BD 478 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 ekipleri gönderildi. Makbule Hökerek, burada ilk yapılan müdahale sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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