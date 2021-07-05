Karşıdan karşıya geçerken yaşlı kadına otomobil çarptı

İddialara göre kaza çevre yolu Pazartesi Pazarı yanında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Makbule Hökerek’e R B., idaresindeki 19 BD 478 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 ekipleri gönderildi. Makbule Hökerek, burada ilk yapılan müdahale sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.