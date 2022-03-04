Karlar erimeye başlayınca akarsuların debisi yükseldi

Son 50 yılın en yoğun kar yağışını aldığı belirtilen Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde de, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ilçenin yüksek kesimlerinde biriken karlar erimeye başladı. İlçe'de uzun süredir akmayan Diğ ve Budaközü çaylarında yeniden su akmaya başlarken her geçen gün akan suyun debisinin de yükseldiği gözleniyor.

Önümüzdeki günlerde yaşanacak yağışlarla birlikte erimenin daha da hızlanması ve akarsu debilerinin de arması bekleniyor.