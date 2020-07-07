Kariyer Günleri etkinliğinin konuğu, Vali Çiftçi oldu

İlki Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk ile ikincisini Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar'ın katılımıyla gerçekleştirilen program e-konferans sistemi ile gerçekleştirildi. Kariyer Günleri etkinliğinde Vali Mustafa Çiftçi; hayatı, çalışmaları ve bilgi birikimlerini paylaştı. Gençleri ekranda görmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Vali Çiftçi, fedakarlık yapmadan başarıya ulaşılamayacağını ifade ederek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Mesleğinde en iyi olmaya çalışmanın gerekliliğini, bilginin artık çok çabuk eskidiğini, bu yüzden insanın kendisini sürekli yenilemesi gerektiğini dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, öğrencilere hiçbir zaman ümitsizliği düşmemelerini, sabır ve sebat ederek başarıya inanmalarını istedi.

Etkinlikte öğrencilerin sorularını cevaplayan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, "Kendinize, hayatınıza yön verecek kararlar ve hedefler koymanız gerekiyor. Bu hedeflere ulaşmak için bıkmadan usanmadan mücadele etmelisiniz ki başarıya ulaşabilesiniz" dedi. Ülkemizin fiziki coğrafyasının 800 bin kilometrekareden oluşsa da, gönül coğrafyasının çok büyük olduğunu belirten Sarı, "Bizim medeniyetimiz, sevgi medeniyetidir. O yüzden birbirinizi sevin ve birbirinize sevginizi gösterin " dedi.

(Haber Merkezi)