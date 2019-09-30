Karış karış Oğuzları gezdiler

Ziyarette Oğuzlar Kaymakamı Hacı Asım Akgül, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve beraberindeki heyet Oğuzlar'ın doğal güzellikleri, kültürel yapısı ve ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Yapılan ziyaretle ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçenin karış karış gezildiğini, Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekilerin halkla bir araya gelerek sohbetler ettiğini ifade etti.

Yüzüncü Yıl Atatürk Parkı’nda Oğuzlar’ın turizm potansiyelini arttırmaya yönelik geliştirdikleri butik otel projesi hakkında da bilgiler verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçenin turizmini geliştirmeye yönelik uzun vadeli projeler hakkında istişarede bulunulduğunu vurguladı. Ceviz hasadının yapılıp tüm sokakların cevizlerle donandığı, çiftçilerin yoğun olarak çalıştığı bugünlerde Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekilerin halkla bir araya gelip kolay gelsin dileklerini ileterek samimi bir sohbet gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Yıldırım, ziyarette Oğuzlar77 cevizi hakkında da ayrıntılı bilgi verdiklerini ifade etti.

Oğuzlar belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İlçemizde atıl halde bırakıldığı için metruk hale dönüşen eski sağlık ocağı binasını gösterip onun bulunduğu alana yapmayı planladığımız Millet Bahçesi projemiz hakkında bilgilendirmede bulunduk. Göreve başladığımız günden beri terk edilmişliğinden dolayı ihmal edilip metruk hale dönüşen ve güvenliği tehdit eden binaları yıkarak hem güvenlik sorununu ortadan kaldırdığımızı hem de ilçemizde nefes alınabilir alanlar oluşturduğumuzu belirtmemin ardından çalışmalarımızdan dolayı tebriklerini ileten Sayın Valimiz; İlçe halkının can güvenliğinin daha önemli olduğunu belirtti” dedi.

YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE İLGİ ODAĞI

Doğal güzellikleri ile Oğuzların son günlerde yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı haline gelmesi ve su sporları için eşsiz bir yer olmasından dolayı tercih edilir hale geldiğini anlatan Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk’ün yamaç paraşütü yapan sporcuların atlayışını izleyip atlayış sonrasında onlarla bir araya geldiğini de ifade etti.

(Haber Merkezi)