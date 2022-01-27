“Kar’ın güzelliği çileye döndü”

İşyeri sahiplerinin kendi çabalarıyla dükkanların önünü temizlediğini, zaman zaman da kepçe kiralayarak kar temizliği yaptırdığını vurgulayan Muhammed Taha Derin, “AK Parti binasının önünü temizlettirmek için yoğun çaba sarf eden belediye yetkililerinden aynı özeni tüm Çorum halkı için göstermelerini bekliyoruz” dedi.

Aslında yağan karın bereket olduğunu ve bunun meyvelerini de yaz aylarında hep birlikte yiyeceğimizi dile getiren Derin, “Kar nimettir, yağdırana şükredelim ancak kar yağışının önceden bilinmesine karşın önlem almayan Çorum Belediyesi karla mücadelede sınıf atlayamamıştır” diye konuştu.

Yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için sıklıkla tuzlama çalışması yapılması gerektiğinin altını çizen Muhammed Taha Derin, “Tuzlama çalışması yeterince yapılmadığı için yol ve kaldırımlar adeta buz pistine döndü. Kaldırımlarda dahi kar birikintilerinden dolayı yürümek zorlaştığı gibi hala ara sokaklarda kepçe girilmemiş yollar mevcut. Caddelerde yapılan çalışmaların yanı sıra tüm sokak ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

Çorum Belediyesi’ni bu konuda daha özenli çalışmaya davet eden Derin, “Bu güzel şehirde yaşamayı lütfen çileye dönüştürmeyin. Karın güzelliğini yapamadığınız çalışmalardan dolayı eziyete çevirmeyin” ifadelerini kullandı.

Muhammed Taha Derin ayrıca, gelecekte Gelecek Partili Belediye Başkanlarının göreve gelmesiyle birlikte çekilen bu çilelere son vereceklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

