Karı-koca bir ay arayla Covid-19’dan vefat etti
Çorum’da yaklaşık bir ay önce yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybeden marangoz esnafından Muharrem Okumuş’un eşi de yine aynı hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.
Güncel 05.01.2021, 19:46
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Çorum’da 2 Aralık 2020 günü yeni tip koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitiren 76 yaşındaki Muharrem Okumuş’un ardından eşi Asiye Okumuş da yakalandığı yeni tip koronavirüs salgınından kurtulamadı.
Salih, Vedat ve Sedat Okumuş'un annesi Asiye Okumuş’un cenazesi ikindi namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda eşi Muharrem Okumuş’un yanına defnedildi. Merkez Celilkırı Köyü’nden Asiye Okumuş’un vefatı, sevenlerini üzüntüye boğdu.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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