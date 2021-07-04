Kargocuların yer sorunu çözüme kavuşturuldu

Çorum Belediyesi, kargo firmalarının yer sorununu çözüme kavuşturdu. Eski Emniyet Müdürlüğü binası arkasındaki Taşhan Caddesi’nde faaliyet gösteren kargo firmaları, Çorum Belediyesi’nin projesi kapsamında Çarşamba Pazarı yanındaki eski ikinci el oto pazarının bulunduğu Kerebigazi Otoparkı’na taşındı.

Kargo firmalarının ilimizde İnönü Caddesi üzerindeki Kerebigazi Otoparkı’ndaki işyerlerine taşınmasıyla birlikte ulaşım ve otopark sorunu da ortadan kalktı. Hem firma yetkilileri hem de vatandaşlar projeden son derece memnun olduklarını ifade etti.

Daha geniş bir alanda ve daha büyük işyerlerinde faaliyetlerini sürdüren kargo firmaları, kurye araçlarını da rahatlıkla park etme imkânına kavuştu.

Kargo firmalarını rahatlatan yeni işyerleri ile birlikte vatandaşların da ulaşım ve araç parkı sorunu ortadan kalktı. Araçlarıyla kargo firmalarına paket getiren vatandaşlar, işyerlerinin önüne kadar yaklaşarak kargolarını teslim edebiliyor.

Kargo firması yetkilileri ve vatandaşlar ise, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

