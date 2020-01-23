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Kargılılar İstanbul’da buluştu

Sosyal medya platformu Garguca tarafından geleneksel hale getirilen hemşehri toplantıları çeşitli illerde yapılmaya devem ediliyor.

Kargılılar İstanbul’da buluştu

Sosyal medya platformu Garguca tarafından geleneksel hale getirilen hemşehri toplantıları çeşitli illerde yapılmaya devem ediliyor.

23 Ocak 2020 Perşembe 23:00
Kargılılar İstanbul’da buluştu

Garguca hemşeri buluşmalarının sekizincisi İstanbul’da düzenledi. Garguca'nın organize ettiği Kargılılar buluşması İstanbul Sefaköy'de gerçekleşti. Bu yıl 8.’si düzenlenen buluşmaya ilgi oldukça fazlaydı. Üstelik gelenlere bir de sürpriz vardı.

Meşhur Kargı Tulum Peyniri'nin Kargı'daki üreticisi Mustafa Döğen tarafından gönderilen Kargı tulum peyniri, damaklarda memleket hasretini bir nebze de olsa giderdi. Garguca kurucusu Umut Küçükçakan buluşmayı şu sözlerle özetledi. “Öncelikle katılan, gelmek isteyip gelemeyen ve gönlü her daim bizle olan herkese teşekkür ediyorum. Şunu bir kez daha görüyoruz ki insanlar bizi, yaptıklarımızı seviyorlar, takdir ediyorlar. Türkiye'de 8, İstanbul'da 5. kez buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ise en fazla katılımla buluştuk ve daha bir bu kadar kişi de gelmek isteyip türlü nedenlerle gelememiştir. Şubat’ta bir duyuruyla Mart ayında yapacağımız "büyük İstanbul buluşması"nın tarihini açıklayacağız. O zaman kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk tüm hemşehrilerimizi o gün bekliyoruz. Çeşitli sürprizlerimiz o zaman da olacak.

O zaman bugün olduğu gibi içimizdeki Kargı hasretini dindireceğiz, İstanbul'u Kargı yapacağız. Şuna herkes emin olabilir ki gün geçtikçe çoğalıyoruz, gelişiyoruz ve bunu kişi, siyasi görüş, iyi veya kötü ayırt etmeden herkesi kucaklamaya çalışarak yapıyoruz. Çünkü Kargı sevdamız çok büyük. Biz birlik olduktan sonra Kargı ve Kargılılar ilerleyecek, büyüyeceğiz. Ayrıca belirtmek isterim ki, hiçbir maddi destek almadan büyük projelere imza atıyoruz, daha da devam edeceğiz. Yeter ki hemşerilerimiz bizim yanımızda olsun”

(Haber Merkezi)

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