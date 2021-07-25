Kargı’da nabız yokladılar, sorunları dinlediler

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Kargı’da sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.

Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik ve parti yöneticileri ile birlikte; Kargı Esnaf Kefalet Kooperatifi, Şoförler Odası, Ziraat Odası, Tarım Kredi Kooperatifi ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı ziyaret ederek oda başkanlarından sektörlerin sorunlarını dinleyen milletvekilleri, ayrıca Kargı Yeşilköy Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret ederek kadınlar tarafından üretilen doğal ve el işi ürünleri inceledi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile Milletvekilleri Durmaz ve Sarıaslan, kadınların üretime ve ekonomiye katkı sağlamasının güzel bir durum olduğunu dile getirerek, kooperatifin canlılığının sürmesi, devamının sağlanması, ürünlerin pazarlanması gibi konularda gereken desteği vereceklerini söylediler. (Haber Merkezi)

