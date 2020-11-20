Kargı’da covid-19 denetimleri sıklaştırıldı

Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetlemek amacıyla, ilçe merkezinde gerçekleştirilen denetimlere bizzat katılan Kaymakam Uyar, marketten, lokantaya, berberden, çay bahçesine pek çok işletmede denetimlerde bulundu. (İbrahim Efe)