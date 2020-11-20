Kargı’da covid-19 denetimleri sıklaştırıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda 81 ilde yapılan “Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler” nedeniyle, Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, ilçe merkezinde denetimlerde bulundu.
Güncel 20.11.2020, 21:52
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Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetlemek amacıyla, ilçe merkezinde gerçekleştirilen denetimlere bizzat katılan Kaymakam Uyar, marketten, lokantaya, berberden, çay bahçesine pek çok işletmede denetimlerde bulundu. (İbrahim Efe)
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