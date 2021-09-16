Kargı Yaylası’na dev Türk Bayrağı

Çorum’un Kargı İlçesi’ndeki Kargı Yaylası’nda “Bayrak Tepe” olarak adlandırılan mevkiye 20 metre uzunluğunda 5 metrekare büyüklüğünde büyük bir bayrak direği dikildi. Hakim tepeye dikilen bayrak direği geniş bir çevreden her yerden görünebiliyor.

Garguca sosyal medya sayfasının bir projesi olan bayrak direği ile ilgili açıklama yapan Garguca sayfası kurucusu Umut Küçükçakan, “Kargı yaylası 20 metre bayrak direği projemizi Allah'ın izniyle tamamlamış bulunmaktayız. Emeği geçen yayla sakinlerimize ve bayrak direğinin yapımına sponsor olan Sedat Erişken’e tüm Kargı adına teşekkür ederiz. Kargı Yaylası’nda artık Türk bayrağımız dalgalanmaktadır” dedi. (Haber Merkezi)

