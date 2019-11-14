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Kargı yaylalarını gezdiler

Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi Gezi ve Gözlem Kulübü, zengin bir doğaya sahip Kargı’ya gezi düzenledi. Gezi ve gözlem gezisi, Bahçeşehir Kolejlerinde uygulanmakta olan master 6 programı çalışmaları kapsamında yapıldı.

Kargı yaylalarını gezdiler

Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi Gezi ve Gözlem Kulübü, zengin bir doğaya sahip Kargı’ya gezi düzenledi. Gezi ve gözlem gezisi, Bahçeşehir Kolejlerinde uygulanmakta olan master 6 programı çalışmaları kapsamında yapıldı.

14 Kasım 2019 Perşembe 21:15
Kargı yaylalarını gezdiler

Gezi ve gözlem amaçlı geziye Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü Tarih Öğretmeni Ufuk Han Çimen, Coğrafya Öğretmeni Esra Demirkan ve öğrenciler katıldı. Gezide öğrencilerin doğa ile iç içe olmaları, Çorum’un ve ülkemizin doğal zenginliklerini tanımaları ve kendilerine güven duymaları açısından büyük bir kazanım sağladı. Kargı yaylalarına yapılan gezinin 10 Kasım gününe gelmesi münasebetiyle saat 09.05’te saygı duruşunda bulunularak Atamızı anarak Türk büyüklerine karşı duyarlılık duygusu sergilendi.

Geziye katılanlar geziden duydukları büyük bir mutluluk içinde Kargı Yaylasından ayrılarak dönüş yaptılar.

(Haber Merkezi)

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