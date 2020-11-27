Kargı'ya güneş enerjisi santrali

Kargı Belediyesi, 500 kWe kurulu gücünde fotovoltaik panel kapasitesine sahip şebeke bağlantılı GES kuruyor. Yapılan ihalenin ardından belediyeye ait arazide başlayan GES kurulumunun kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde çalışmaları yerinde inceleyen Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, “Projelerim arasında yer alan güneş enerjisi santralinin kurulum çalışmalarına Allah'ın izniyle başladık. Çalışmalar tamamlanarak panellerimizin faaliyete geçmesinin ardından yaklaşık maliyeti 3 milyon TL olan 500 kwe gücünde fotovoltaik kapasitesine sahip GES ile ayda 80 bin TL’lik enerji sağlayarak ilçe ekonomisine katkı sağlayacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.

(İbrahim EFE)